Bursa’da marketteki indirimden alınan çiğköfteyi yiyen 28 öğrenci, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çiğköfteden numune alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İddiaya göre öğrenciler çevredeki bir markette uygulanan indirimden alınan çiğ köfteden yedikten sonra fenalaştı.

Ortaokulda zehirlenme şüphesi! 28 öğrenci hastanelik oldu: Sebebi indirimli çiğköfte mi?

28 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 28 öğrenci için okula çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NUMUNE ALINDI

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin tükettiği çiğ köftenin satıldığı markette inceleme yaptı. Ekipler marketten numune alarak laboratuvara gönderdi. Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise hastaneye giderek öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

