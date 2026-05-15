Bahis eylemi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında karar çıktı. Küçük, son olarak Ekim 2025 tarihinde maç yönetmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK, bahis eylemi nedeniyle soruşturması yapılan hakem Zorbay Küçük için "isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK'nın, 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıdan sonra yapılan açıklama şöyle:

"ZORBAY KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."

Zorbay Küçük

SÜPER LİG'DEN 5 KULÜBE CEZA

Disiplin kurulu, çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon 460 bin TL, Galatasaray'a 720 bin TL, ikas Eyüpspor'a 700 bin TL, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 480 bin TL, Samsunspor'a 280 bin TL ve Kasımpaşa'ya 90 bin TL para cezası uyguladı.

PFDK, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserisporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

BELÖZOĞLU'NA 1 MAÇ MEN

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle 1 maç men ve 80 bin TL para cezası aldı.

Emre Belözoğlu

Kurul Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ise "akredite edilmediği alanda bulunmasından" ve "müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri" nedeniyle 380 bin TL ve 90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

TFF 1'İNCİ LİG'DE 2 KULÜBE CEZA

Kurul, Trendyol 1'inci Lig'den ise Sipay Bodrum FK'ye 410 bin TL, Arca Çorum FK'ye ise 220 bin TL para cezası verdi.

