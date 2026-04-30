Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş, PFDK tarafından kendisine verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası sonrası açıklamalarda bulundu. Yandaş, karara tepki gösterirken, "Günah keçisi seçildim, kalemim kırıldı" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli kulüpten de karara ilişkin açıklama geldi.

PFDK tarafından bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla karara sert tepki gösterdi.

Mert Hakan Yandaş'tan hakkındaki cezaya sert tepki: Kalemimin kırıldığını biliyorum

"KALEMİM KIRILDI"

Sürecin henüz bitmediğini ve Tahkim Kurulu’na başvuracaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum" dedi.

Mert Hakan Yandaş açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…

Fenerbahçe yönetiminin ve hukuk müşavirliğinin, Mert Hakan için verilecek cezayı en aza indirmek adına kapsamlı bir itiraz dosyası hazırladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemini gerekçe göstererek verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kulübün açıklamasında "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında PFDK tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilediği hatırlatılarak, "Bu doğrultuda söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

