Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin 2. gününde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılıyor.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin şehri Türkistan'da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tokayev'e müstesna kabulleri için teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bu kadim şehir Orhun abidelerinden Divane Lugatit Türk'e, Kutadgu Bilig'den Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu Erenlerinin feyiz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer hususta, Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır.

KKTC'YE AYRI PARANTEZ AÇTI

Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor. Gaspıralı'nın dilde fikirde işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.

Bu vizyon nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli, aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla, fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi, felsefe ve mantığın piri Farabi'yi, eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn-i Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Ulu Bey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu topraklardan yeni bilim insanları da çıkarıyor.

"SİBER GÜVENLİK HAYATİ VE ZARURİDİR"

Değerli kardeşlerim, diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'yla teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin iş birliğini önemsiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Müteakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eş güdüm ve iş birliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunlarından biri haline geldi.

