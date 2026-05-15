Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank sınav sonucu öğrenme ekranı
Halk Bankası İşe Alım Sınavı Sonuçları açıklandı. "Halk Bankası İşe Alım Sınavı Sonuçları" Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden ilan edildi.
Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden yapılan duyuruya göre, Halkbank sınav sonuçları açıklandı! . "Halk Bankası İşe Alım Sınavı Sonuçları" başlıklı duyuruyla sonuç sürecine dair bilgilendirme yapıldı.
Yapılan açıklamada; "26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen T. Halk Bankası İşe Alım Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. ais.anadolu.edu.tr Aday İşlemleri Sistemi sonuçlarım menüsünden sonuç belgenizi alabilirsiniz.
Sonuç itiraz girişleri ve erişim talebi girişleri aktif edilmiştir.
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar sonuç itiraz girişleri yapılabilir.
15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar Sınav Evrakı Erişim Talebi girişleri yapılabilir. Evrak inceleme başvurusunda bulunan adaylar 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü Saat 14.00'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gelmeleri gerekmektedir." denildi.