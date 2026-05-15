Aydın’da yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Öngel, şahsi numaradan aranarak ankete katılması istenince dolandırıcılık şüphesiyle görüşmeyi reddetti. Arayan kişinin TÜİK görevlisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından 18 bin 991 TL’lik ceza tebligatıyla karşılaşan Öngel, hayatının şokunu yaşadı.

İlginç olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Efeler'de esnaflık yapan 38 yaşındaki İbrahim Döngel, geçtiğimiz gün şahsi bir numaradan gelen ve kendisini TÜİK görevlisi olarak tanıtan şahsı telefon dolandırıcısı zannedip telefonu kapattı. Bunun üzerine telefonuna gelen ceza bildirim uyarısı üzerine şahısla birkaç defa görüşen Öngel, arayanların TÜİK'ten olduğunu inanmayıp telefonda tartışınca evine 18 bin 991 TL ceza bildirim tebligatı geldi.

Dolandırıcı sanıp TÜİK anketine katılmadı! 19 bin TL’lik ceza mesajıyla şoku yaşadı

İNANMADI, KABUL ETMEDİ

Gelen evrakın resmi olduğunu öğrenince ilgili kurumu arayıp anketi kabul ederek cezadan kurtulan İbrahim Öngel yaşadığı olayı "Ben Türkiye İstatistik Kurumu'nu arada bir duyuyordum. Beni şahsi bir numaradan arayıp adının Fatih olduğunu belirterek TÜİK'ten aradığını belirten şahıs ‘Yılın ailesi seçildiniz evinize gelip sizinle anket yapacağız' dedi. Ben de inanmadım ve kabul etmedim. Telefonu kapattım. 20 saniye sonra TÜİK'ten 18 bin 991 TL ceza mesajı geldi” diye konuştu.

18 BİN 991 TL CEZA TEBLİGATI GELDİ

Yaşadıklarını anlatmaya devam eden adam “İzmir'de idim. Aydın'a geleyim bakarız dedim. 2 hafta sonra tekrar aradı. Bu sırada yanımda avukat arkadaşlarım da vardı. Yine aynı şahsi numaradan arayan şahıs, ankete katılmaz isem ceza uygulanacağını söyledi. Avukat arkadaşlarımın da önerisi ile resmi kurumsanız resmi evrak gönderin dedik. Telefon dolandırıcılığının bu kadar yoğun olduğu hatta 2 gün önce bir savcının bile dolandırıldığını basından okuduğum ülkemizde bu tür anketlerin resmi yolla yapılmasını istiyoruz" dedi.

Son anda 18 bin 991 TL cezadan kurtulan Öngel, ankete katılmanın yasal bir zorunluluk olmasına da anlam veremediğini belirtti.

