Daha önce Antalya ve Mersin kıyılarında görülen denizanaları bu kez de Aydın ve İzmir arasındaki kıyı şeridinde ortaya çıktı. Fark edilmesi oldukça zor olan denizanalarına ‘Temas etmeyin’ uyarısı yapıldı. Kızıldeniz’den sürüklendiği bildirilen denizanaları, ölümcül alerjik şoklara neden olabiliyor.

Kızıldeniz kökenli, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e ulaşan denizanaları bu kez de Ege kıyılarında görüldü. Son olarak Mersin kıyılarında görülen denizanaları bu kez Aydın ve İzmir şeridinde ortaya çıktı. Uzmanlar yakıcı özelliğe sahip denizanalarına temas edilmemesi konusunda uyarıyor.

İZMİR-AYDIN ARASINDA

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesi arasında kalan kıyı şeridinde çok sayıda denizanası sahile vurdu. 2 ilde son günlerde sahile vurmuş denizanası yoğunluğunun en fazla Kuşadası-Selçuk arasında görüldüğü öğrenilirken, uzmanlardan da uyarı geldi.

Ölümcül şok riski! Akdeniz’in kabusu Ege’ye taşındı! Antalya, Mersin’den sonra şimdi de İzmir ve Aydın’da ortaya çıktı

“DOKUNULMAMALI, ÇÜNKÜ YAKICI”

Denizanalarına çıplak elle dokunulmaması gerektiğini belirten uzmanlar, durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek şöyle uyardı: Canlı olmasalar dahi denizanasına dokunulmamalıdır, çünkü yakıcı hücrelere sahiptirler.

Ölümcül şok riski! Akdeniz’in kabusu Ege’ye taşındı! Antalya, Mersin’den sonra şimdi de İzmir ve Aydın’da ortaya çıktı

DAHA ÖNCE AKDENİZ'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları, daha önce Antalya, Mersin kıyılarında görülmüştü. Denizanalarının poyraz ve ters akıntı sonrası Kızıldeniz’den sürüklendiği belirtilmişti. Fırtına ile kıyılara iğneleri vuran denizanalarına karşı uzmanlar ‘Temas etmeyin’ uyarısı yapmıştı.

Denizanaları son olarak etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında Antalya Körfezi kıyılarında görülmüştü. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları ağlara takılmış, temas halinde yüzde ve gözde travma oluşturabilen tür için balıkçılar alarma geçmişti.

Ölümcül şok riski! Akdeniz’in kabusu Ege’ye taşındı! Antalya, Mersin’den sonra şimdi de İzmir ve Aydın’da ortaya çıktı

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Denizanası teması, dokunaçlarındaki mikroskobik iğnelerin (nematosist) deriye batmasıyla zehir salgılanmasına neden olur. Zararları arasında; temas edilen bölgede şiddetli yanma, ciltte kızarıklık, kabarcık oluşumu ve kas krampları yer alır. Şiddetli vakalarda mide bulantısı, nefes darlığı veya ölümcül alerjik şoklar görülebilir.

Ölümcül şok riski! Akdeniz’in kabusu Ege’ye taşındı! Antalya, Mersin’den sonra şimdi de İzmir ve Aydın’da ortaya çıktı

Temas anında neler yapılmalı?

Öneri Açıklama Tatlı Su Kullanmayın Temas eden bölgeyi asla tatlı su veya alkol ile yıkamayın; bu işlem iğnelerin daha fazla zehir salmasına yol açar. Deniz Suyuyla Temizleyin Bölgeyi bolca deniz suyu ile nazikçe durulayın. Dokunaçları Uzaklaştırın Ciltte kalan dokunaçları çıplak elle değil, bir cımbız veya kredi kartı gibi sert bir cismin kenarıyla kazıyarak temizleyin. Soğuk Kompres Yapın Ağrıyı ve şişliği hafifletmek için bölgeye soğuk kompres veya buz uygulayın.

Haberle İlgili Daha Fazlası