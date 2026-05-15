Ölümcül şok riski! Akdeniz’in kabusu Ege’ye taşındı! Antalya, Mersin’den sonra şimdi de İzmir ve Aydın’da ortaya çıktı
Daha önce Antalya ve Mersin kıyılarında görülen denizanaları bu kez de Aydın ve İzmir arasındaki kıyı şeridinde ortaya çıktı. Fark edilmesi oldukça zor olan denizanalarına ‘Temas etmeyin’ uyarısı yapıldı. Kızıldeniz’den sürüklendiği bildirilen denizanaları, ölümcül alerjik şoklara neden olabiliyor.
- Bu denizanalarının yakıcı özelliğe sahip olduğu ve temas edilmemesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.
- Denizanalarının geçmişte Antalya ve Mersin kıyılarında da görüldüğü belirtiliyor.
- Denizanalarının yoğunluğunun Kuşadası-Selçuk arasındaki kıyı şeridinde en fazla olduğu bildirildi.
- Denizanalarının ağırlıklarının 10 kiloya kadar ulaşabildiği ifade ediliyor.
- Temas halinde şiddetli yanma, ciltte kızarıklık, kabarcık oluşumu, kas krampları gibi zararların yanı sıra şiddetli vakalarda mide bulantısı, nefes darlığı veya ölümcül alerjik şoklar görülebileceği belirtiliyor.
- Temas anında bölgenin tatlı su veya alkol ile değil, deniz suyu ile temizlenmesi gerektiği, kalan dokunaçların sert bir cisimle kazınarak uzaklaştırılması ve soğuk kompres yapılması öneriliyor.
Kızıldeniz kökenli, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e ulaşan denizanaları bu kez de Ege kıyılarında görüldü. Son olarak Mersin kıyılarında görülen denizanaları bu kez Aydın ve İzmir şeridinde ortaya çıktı. Uzmanlar yakıcı özelliğe sahip denizanalarına temas edilmemesi konusunda uyarıyor.
İZMİR-AYDIN ARASINDA
Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesi arasında kalan kıyı şeridinde çok sayıda denizanası sahile vurdu. 2 ilde son günlerde sahile vurmuş denizanası yoğunluğunun en fazla Kuşadası-Selçuk arasında görüldüğü öğrenilirken, uzmanlardan da uyarı geldi.
“DOKUNULMAMALI, ÇÜNKÜ YAKICI”
Denizanalarına çıplak elle dokunulmaması gerektiğini belirten uzmanlar, durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek şöyle uyardı: Canlı olmasalar dahi denizanasına dokunulmamalıdır, çünkü yakıcı hücrelere sahiptirler.
DAHA ÖNCE AKDENİZ'DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları, daha önce Antalya, Mersin kıyılarında görülmüştü. Denizanalarının poyraz ve ters akıntı sonrası Kızıldeniz’den sürüklendiği belirtilmişti. Fırtına ile kıyılara iğneleri vuran denizanalarına karşı uzmanlar ‘Temas etmeyin’ uyarısı yapmıştı.
Denizanaları son olarak etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında Antalya Körfezi kıyılarında görülmüştü. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları ağlara takılmış, temas halinde yüzde ve gözde travma oluşturabilen tür için balıkçılar alarma geçmişti.
ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Denizanası teması, dokunaçlarındaki mikroskobik iğnelerin (nematosist) deriye batmasıyla zehir salgılanmasına neden olur. Zararları arasında; temas edilen bölgede şiddetli yanma, ciltte kızarıklık, kabarcık oluşumu ve kas krampları yer alır. Şiddetli vakalarda mide bulantısı, nefes darlığı veya ölümcül alerjik şoklar görülebilir.
Temas anında neler yapılmalı?
|Öneri
|Açıklama
|Tatlı Su Kullanmayın
|Temas eden bölgeyi asla tatlı su veya alkol ile yıkamayın; bu işlem iğnelerin daha fazla zehir salmasına yol açar.
|Deniz Suyuyla Temizleyin
|Bölgeyi bolca deniz suyu ile nazikçe durulayın.
|Dokunaçları Uzaklaştırın
|Ciltte kalan dokunaçları çıplak elle değil, bir cımbız veya kredi kartı gibi sert bir cismin kenarıyla kazıyarak temizleyin.
|Soğuk Kompres Yapın
|Ağrıyı ve şişliği hafifletmek için bölgeye soğuk kompres veya buz uygulayın.