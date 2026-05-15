İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barselona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından eleştirilen Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sosyal medya hesabından Katz'ı hedef alan Sanchez, "Bir devletin bayrağını sallamayı nefret kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır." ifadelerinde bulundu.

Barcelona'nın lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 11 Mayıs'ta Barselona sokaklarında yapılan kutlamalara Yamal, kulüp otobüsü üzerinden Filistin bayrağı sallayarak katılmıştı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Katz da, X hesabından "Lamine Yamal, askerlerimiz 7 Ekim'de Yahudi çocukları, kadınları ve yaşlıları katleden, tecavüz eden, yakan ve öldüren Hamas terör örgütüyle savaşırken İsrail'e karşı nefreti körüklemeyi seçti." diye yazmış ve arkasından "Bu tür bir mesajı destekleyen herkes kendine şu soruyu sormalı: Bunu insani bir davranış olarak mı görüyorlar? Bu ahlaki mi?" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİM BİR İNANCIM VAR"

The Athletic'in haberine göre konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Lamine Yamal, "Benim bir inancım var ve bu inancımı ifade etmek için herhangi bir şeyden çekinmem." şeklinde konuştu.

SANCHEZ: AKILLARINI KAYBETMİŞLER

Katz'ın eleştirilerinin ardından Sanchez, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli bakanı hedef alarak sert cevap verdi.

Sanchez, "Bir devletin bayrağını sallamayı (nefret kışkırtmak) olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir." diye yazdı.

YAMAL’A BÖYLE TEŞEKKÜR ETTİLER

Yamal’ın bu davranışı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Gazze’de de minnetle karşılandı. Filistinli sanatçılar Ahmed el-Halebi ve Ubeyd el-Kırşelli, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal’ın portresini, yıkılmış bir evin duvarına çizdi.

Resmi yapan sanatçılardan Ahmed el-Halebi, Lamine Yamal’ın Filistin bayrağını kaldırmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Dünya çapında tanınan, milyonlarca takipçisi olan bir kişinin Filistin bayrağını kaldırması, Filistin davasının hala yaşadığını ve dünyada hala bu davaya bakan, onu gören insanların olduğunu gösteriyor." dedi.

İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın Filistin'e destek veren hareketi İsrail'in kışkırttığı bazı çevrelerce polemik konusu yapılmıştı.

Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında "Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz?" şeklindeki bir soruya cevap olarak, İspanya'nın Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak, "İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır." demişti.

