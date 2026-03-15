Etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında Antalya Körfezi kıyılarında biriken denizanaları, balıkçıları olumsuz etkiledi. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları ağlara takıldı. Temas halinde yüzde ve gözde travma oluşturabilen tür için balıkçılar alarma geçti.

Antalya'da poyraz ve ters akıntı nedeniyle son günlerde su yüzeyinde birçok noktada denizanası görüldü. Alanya sahillerinde kıyıya vuran denizanaları, hem balıkçıların ağlarına takıldı hem de vatandaşların dikkatini çekti.

“AKDENİZ'DEKİ EN BÜYÜĞÜ"

Ağırlığı 10 kilograma kadar ulaşan türün Antalya Körfezi'nde her yıl görülen periyodik bir yoğunluk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türün Kızıldeniz kökenli olduğunu söyledi.

Gökoğlu, "Antalya Körfezi'nde yoğun görülen denizanası, Kızıldeniz kökenli, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e girmiş olan, bilimsel adı Rhopilema nomadica olarak bilinen denizanası. Bu denizanası, Akdeniz'deki en büyük denizanalarından biri, hatta en büyüğü" dedi.

“TEMAS ETMEYİN” UYARISI

Plaj sezonunun henüz başlamamış olması nedeniyle şu anda denize girenler açısından doğrudan bir risk bulunmadığını ifade eden Gökoğlu, şöyle konuştu:

Korkulması gereken bir durum yok. Çocuklar için dikkat edilebilir, denizanası kıyıya vurduğu zaman çocuklar onu bilmeyebilir, dokunabilir, temas edebilir. İşte bu temas sırasında çocukların ellerine vücutlarına dokunursa yahut da denize giren vatandaşlar temas ederse vücutlarında yakma, su toplama, kabarcıklar şeklinde hasarlar oluşturacaktır.

“AVIN SEÇİCİLİĞİNİ AZALTIYOR”

Denizanalarının balıkçılık faaliyetlerinde ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çeken Gökoğlu, ağlara dolanan denizanalarının hem avcılığı zorlaştırdığını hem de ekonomik kayba neden olduğunu açıkladı.

Gökoğlu, şunları söyledi:

Balıkçılar ağlarını bıraktığı zaman denizanası doluyor. Balıkçı alırken bu ağları torbaladığı için ağların yırtılmasına sebep oluyor. Ayrıca balık tutulmamasına neden oluyor. Çünkü torbalıyor, ağı büzdüğü için ağ normal açılmış vaziyette olmuyor. Ayrıca trol gibi sürüklenen av araçlarında av gözlerini tıkadığı için avın seçiciliğini de azaltıyor. Kütlesel bir trolün arkasında denizanası dolu kütlesel bir ağı çekiyor, bu nedenle yakıt giderini artırıyor. Özellikle ufak kıyı balıkçıları ağı alırken uzun zaman kaybediyor.

“HER SENE BU GEÇİŞ OLUYOR”

Gökoğlu, "Her sene bu geçiş oluyor. Ocak sonunda geçişleri başladı, şu anda körfezde yoğun miktarda var. Periyodik olarak tekrarlıyor bu. Bunun nedeni de bu sene poyrazın etkili olması. Poyraz yüzey suyunu aşağı doğru sürüklediği zaman, yerine alttan deniz suyunun gelmesi gerekiyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası