Kızıldeniz’den sürüklenen zehirli denizanaları Antalya Körfezi’nin ardından şimdi de Mersin’e taşındı. Fırtına ile kıyılara iğneleri vuran denizanalarına karşı uzmanlar ‘Temas etmeyin’ uyarısı yaptı.

Antalya'da poyraz ve ters akıntı nedeniyle son günlerde su yüzeyinde birçok noktada denizanası görülmüş, balıkçıların ağlarına da takılan denizanaları için uyarı yapılmıştı.

Kızıldeniz kökenli, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e ulaşan denizanaları bu kez de Mersin sahillerinde görüldü. Zehirli olduğu bilinen denizanalarının iğneleri Mersin körfezinde kıyıya vurdu.

Zehirli tehlike Antalya’dan Mersin’e sıçradı! Dokunanı yakıyor

“DEĞDİĞİ YERİ YAKAR”

Erdemli'deki halk plajlarında da görülen, Kızıldeniz kökenli denizanalarının oltasına takıldığını belirten İsmail Kambaz, "Denizanaları fırtına ile geldi iyi ki de denizde yakalanmadık. O kadar zararlı ki değdiği yeri yakar kızartır, ağrısından duramazsın" dedi.

Zehirli tehlike Antalya’dan Mersin’e sıçradı! Dokunanı yakıyor

ZEHİRLİ BİR TÜR

Geçtiğimiz yıllarda da Mersin sahillerinde benzer durum yaşanmış, uzmanlar bu türlerin zehirli olduğu için kesinlikle dokunmamak gerektiği uyarısını yapmıştı.

Zehirli tehlike Antalya’dan Mersin’e sıçradı! Dokunanı yakıyor

ANTALYA’DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Denizanaları son olarak etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında Antalya Körfezi kıyılarında görülmüştü. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşan denizanaları ağlara takılmış, temas halinde yüzde ve gözde travma oluşturabilen tür için balıkçılar alarma geçmişti.

Zehirli tehlike Antalya’dan Mersin’e sıçradı! Dokunanı yakıyor

HER SENE OLUYOR

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türün Kızıldeniz kökenli olduğunu söyleyerek “Bu denizanası, Akdeniz'deki en büyük denizanalarından biri, hatta en büyüğü. Her sene bu geçiş oluyor. Ocak sonunda geçişleri başladı, şu anda körfezde yoğun miktarda var. Periyodik olarak tekrarlıyor bu. Bunun nedeni de bu sene poyrazın etkili olması. Poyraz yüzey suyunu aşağı doğru sürüklediği zaman, yerine alttan deniz suyunun gelmesi gerekiyor” demişti.

