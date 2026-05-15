Fenerbahçe'nin, Ağustos 2023'te İngiliz devi Manchester United'dan transfer ettiği Fred için resmi teklifler aldığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe'de 3 yıldır forma giyen, gelecek sezon için takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fred'e sürpriz talipler çıktığı konuşuluyor.

BREZİLYA, DUBAİ VE KATAR'DAN TEKLİF

TRT Spor'un haberine göre; güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen deneyimli orta saha oyuncusu için Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Katar ve Brezilya'dan resmi teklifler geldi.

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Fred ile ilgili kararı yeni yönetimin vereceği belirtildi. Yönetim değişikliğinin ardından yeni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

