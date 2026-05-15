Fenerbahçeli yıldız transferin gözdesi: 3 ülkeden resmi teklif
Fenerbahçe'nin, Ağustos 2023'te İngiliz devi Manchester United'dan transfer ettiği Fred için resmi teklifler aldığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Fenerbahçe'de forma giyen Fred'e sürpriz talipler olduğu ve 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile ilgili kararı yeni yönetimin vereceği belirtildi.
- Fred için Brezilya, Dubai ve Katar'dan resmi teklifler geldi.
- Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
- Fred ile ilgili kararı yeni yönetim verecek. Yeni teknik heyetin raporu doğrultusunda deneyimli oyucunun takımda kalıp kalmayacağı netleşecek.
Fenerbahçe'de 3 yıldır forma giyen, gelecek sezon için takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fred'e sürpriz talipler çıktığı konuşuluyor.
BREZİLYA, DUBAİ VE KATAR'DAN TEKLİF
TRT Spor'un haberine göre; güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen deneyimli orta saha oyuncusu için Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Katar ve Brezilya'dan resmi teklifler geldi.
YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK
Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Fred ile ilgili kararı yeni yönetimin vereceği belirtildi. Yönetim değişikliğinin ardından yeni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.
