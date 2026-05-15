Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçiminde Aziz Yıldırım'a rakip olan Hakan Safi, çalışmalarını sürdürüyor. Başkan seçilmesi halinde Safi'nin, futbol yapılanmasında dünyaca ünlü İtalyan eski oyuncuya görev vereceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, dünya futbolunun önemli isimlerinden Paolo Maldini ile geçtiğimiz günlerde "İtalya'da sürpriz bir görüşme yaptığına" dair haberler basına yansımıştı. Söz konusu görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

Hakan Safi

"FUTBOL AKLI" MALDINI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 53 yaşındaki iş adamının futbol yapılanmasındaki en önemli hamlelerinden biri Paolo Maldini olacak. Hakan Safi,"futbol aklı" olarak Milan tarihine damga vuran ismi düşünüyor. Safi'nin; scouting sistemi ve Avrupa bağlantıları konusunda futbol yapılanmasında çok güçlü bir organizasyon hedeflediği belirtildi.

Paolo Maldini

MİLAN EFSANESİ

Serie A devi Milan'da 1984-2009 arasında 23 yıl aralıksız mücadele eden, İtalya Milli Takımı'nda 126 defa forma giyen Paolo Maldini, emeklilik kararı sonrası İtalyan devinde 2018-2023 arasında "gelişim direktörü" ve "teknik heyet sorumlusu" olarak görev yaptı.

