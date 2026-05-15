Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanan deneyimli oyuncu, 3 Nisan'da Çağlayan Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Sarı-lacivertlilerde 28 kişilik A Takım kadrosunda yer alan Mert Hakan Yandaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hakkında verilen "12 ay hak mahrumiyeti cezası" sebebiyle forma giyemiyor. Fenerbahçe camiasına olan bağlılığını vurgulayan 32 yaşındaki futbolcunun, oldukça duygusal ifadeler kullandığı belirtildi.

Mert Hakan Yandaş, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma hapsamında yaklaşık 4 ay cezaevinde kalmıştı.

"BİR YIL ÜCRETSİZ OYNARIM"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç döneminden bir yöneticiyle görüşen Mert Hakan'ın, "Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum. Başkan adaylarına şunu söylemek istiyorum; 1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazırım" dediğini öne sürdü.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, son resmi maçına 28 Mart 2025'te çıktı.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim sonrası yeni gelecek yönetimin, Mert Hakan'la ilgili yeni sezon planlamasında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

