Büyükçekmece’de yaşları 18’den küçük çocuklar tarafından bıçaklanarak katledilen öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel’in acılı babası konuştu. Baba Demirel oğlunun 17 kez bıçaklandığını belirterek “Parkın yanından geçerken sigara istiyorlar. Oğlum ben içmiyorum diyor. 17 tane bıçak sallamışlar. Bunu kimse yapmaz” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada defalarca bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel’in yaşadığı dehşette yeni detaylar ortaya çıktı.

Abdülbaki Demirel

"17 KEZ BIÇAK SALLAMIŞLAR"

Acılı baba Cevdet Demirel, A Haber’e konuştu. Baba Demirel “Çocuk parkın yanından geçerken sigara istiyor. Bu da sigara yok, ben içmiyorum diyor. 17 kez bıçak sallamışlar. Bunu kimse yapmaz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece’de Muratçeşme Mahallesi’nde Henüz belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla A.D. (15) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırdı.

Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.D. ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.D. (15) hayatını kaybetti. S.I.’nın (15) ise tedavisi devam ediyor.

2’Sİ TUTUKLANDI

Saldırganlar E.B. (16) ve M.A.D. (17), olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı, adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

