The Sun’ın özel haberine göre, İngiltere’nin Soğuk Savaş döneminde yürüttüğü gizli nükleer testlerle ilgili korkunç iddialar yeniden gündeme taşındı. Yıllarca devlet sırrı olarak saklanan deneylerde görev alan askerler ve bazı siviller adeta "insan kobay" gibi kullanıldığı ortaya çıktı. Askerlerin iddiasına göre, testler sırasında maruz kaldığı yüksek radyasyon genetik yapısına işleyerek çocuklarına geçti.

İngiltere’nin Soğuk Savaş döneminde gerçekleştirdiği gizli nükleer testlerin karanlık mirası, bugün kobay skandalına dönüşmüş durumda.

Aradan geçen on yıllara rağmen aileler çocuklarının neden sakat doğduğunu, neden genç yaşta hayatını kaybettiğini öğrenmeye çalışırken, İngiltere merkezli The Sun yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

İngiltereyi ayağa kaldıran iddia: Kendi askerlerini Nükleer kobay yapmışlar! Bebek ölümlerinin nedeni belli oldu

GİZLİ NÜKLEER TEST

İngiltere’nin Soğuk Savaş döneminde yürüttüğü gizli nükleer testlerde görev alan askerler ve bazı siviller yıllarca farkında olmadan radyasyona maruz bırakıldı. “İnsan kobay” suçlamalarının yeniden alevlendiği dosyada, bebek ölümleri, kemik çürümesi ve kanser vakaları ülke gündemini sarsan yeni bir nükleer kriz tartışmasını başlattı.

Skandalın en durak noktası henüz dört aylık olan bebeğini öldürmekle suçlanan bir nükleer test gazisine dayanıyor.

Polis tarafından bebeğinin ölümünden sorumlu tutulup ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan baba, gerçek sorumlunun kendisi değil, orduda görev yaptığı dönemde tanık olduğu nükleer testler olduğunu açıkladı.

İngiltereyi ayağa kaldıran iddia: Kendi askerlerini Nükleer kobay yapmışlar! Bebek ölümlerinin nedeni belli oldu

ASKERLER GİZLİCE SÜRÜLDÜ

1950’li ve 60’lı yıllarda İngiltere’nin yürüttüğü nükleer denemelerde görev alan yüzlerce askerin ciddi sağlık sorunları yaşadığı da dava dosyasında yer aldı.

Nükleer testlerin üzerinden geçen yıllar, yalnızca arşivlerde saklanan karanlık belgeleri değil, binlerce askerin bedeninde bıraktığı yıkımı da ortaya çıkardı. Test bölgelerinde görev yapan gaziler, radyasyona karşı neredeyse hiçbir koruma sağlanmadan ölümcül patlamaların ortasına gönderildiklerini anlattı.

Denemelere katılan çok sayıda askerin ilerleyen yıllarda agresif kanser türleriyle mücadele ettiği ortaya çıkarken, bazılarında kemik dokularının içeriden parçalanmasına yol açan ağır sağlık sorunları görüldü.

İddialara göre nükleer denemelerin radyolojik etkileri yalnızca o dönemde görev yapan askerlerle sınırlı kalmadı. Yıllar sonra dünyaya gelen çocuklarda doğuştan gelen ağır hastalıklara ve kalıcı genetik bozukluklara yol açtı.

Skandalın büyümesi üzerine İngiltere’de siyaset kazanı da kaynamaya başladı. Muhalefet partileri ve önde gelen insan hakları örgütleri, nükleer testlerin ardındaki gerçeklerin artık halı altına süpürülemeyeceğini öne çıkararak Starmer hükümete karşı harekete geçti.

Gaziler de hükümetten resmi özür ve tazminat talep ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı üzerindeki baskı her geçen gün artarken, yıllardır saklandığı iddia edilen belgelerin açıklanması isteniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası