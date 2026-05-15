Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik destek açıklamalarını değerlendirdi. Bahçeli’nin "Ahmetler göreve dönene kadar" çıkışını çok kıymetli bulduğunu belirten Özer, MHP kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Terör örgütü PKK üyeleri ile irtibatta olduğu iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Ekim 2024’te gözaltına alınan, ardından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanmıştı. “Kent uzlaşısı” davasında tutuksuz yargılanan Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Karar sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli X hesabından "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır." mesajını paylaşmıştı.

Barış Terkoğlu - Ahmet Özer

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM"

Bir YouTube kanalında, gazeteci Barış Terkoğlu'nun sorularını cevaplayan Özer, MHP lideri Bahçeli’nin kendisine yönelik tutumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli’nin grup toplantılarında ve sosyal medya üzerinden yaptığı "Ahmetler göreve dönene kadar" çağrısını da değerlendiren Özer, bu adımların 'Terörsüz Türkiye' sürecine güven sağlamak adına atıldığını savundu.

Bahçeli’nin kendisine yapılan haksızlığı gördüğünü belirten Özer, "Sayın Bahçeli’nin bizimle ilgili belirttiği sözler bizim açımızdan son derece kıymetli, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Özer ayrıca, Bahçeli’nin yargılama sonucunda alınan cezayı da evrensel hukuk kurallarına aykırı bularak sert bir dille eleştirdiğini hatırlattı.

MHP ZİYARETİNDE "KANKA" DİALOĞU

Süreç içerisinde MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Devlet Bahçeli, Feti Yıldız ve Celal Adan ile görüştüğünü açıklayan Ahmet Özer, görüşmedeki dikkat çekici bir diyaloğu aktardı. Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kendisine, "Hocam bugün bizim en iyi görüştüğümüz, tabiri caizse kankalarımız kimler biliyor musunuz? DEM'liler. Biz de böyle bir şey olacağını düşünmezdik" dediğini ifade etti.

Bu görüşmeler sonrası MHP’ye karşı bakış açısının değiştiğini itiraf eden Özer, önyargıların diyalogla yıkılabileceğini vurguladı.

SÜRECİN ÜÇ TEMEL AKTÖRÜ

Türkiye’nin içinden geçtiği dönemi ve başlatılan süreci değerlendiren Ahmet Özer, çözüm bekleyen meselelerin üç temel aktörü olduğunu savundu. Özer’e göre bu aktörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci başlatan ve toplum nezdinde garantör olarak görülen MHP Lideri Devlet Bahçeli ve örgüt üzerindeki etkisi nedeniyle Abdullah Öcalan’dır.

"İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Bölgesel risklere ve ateş çemberine dikkat çeken Özer, Türkiye’nin iç bünyesini sağlam tutması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısına katıldığını ifade eden Özer, barışın sağlanması durumunda Türkiye’nin ekonomik ve demokratik açıdan büyük bir sıçrama yapacağına inandığını söyledi.

Özer, "Mesele Ahmet Özer meselesi değil, Türkiye meselesidir. Barış gelsin, bin tane Ahmet Özer feda olsun" diyerek her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

