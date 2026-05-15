Kayseri’de çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Gürlek “Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır” dedi. Gürlek suç ve yolsuzluklara karşı ise “Devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz” mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Burada önemli açıklamalar yapan Gürlek “Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz” dedi.

Valilik makamında il protokolü ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Bakan Gürlek “Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz” dedi.

Bakan Gürlek'ten 'yeni anayasa' vurgusu: Milletimizin beklentisi artık zirveye ulaştı

YARGI PAKETİNDE SON DURUM NE?

Bakan Gürlek, yargı paketi çalışmalarına ilişkin ise “Gazi meclisimizde yargı paketimize ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz” dedi.

“YENİ ANAYASA BEKLENTİSİ ZİRVEYE ULAŞTI”

Gürlek “Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir” diyerek mevcut anayasanın işlevini yitirdiğini belirtti.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARA DİKKAT ÇEKTİ

"Derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletinden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak" diye vurgulayan Gürlek, faili meçhul suçlara dikkat çekti.

“Faili meçhul suçlarda mağdur ailelerimizle temas içerisindeyiz" mesajı veren Gürlek sözlerine şöyle devam etti:

Yakın zamanda faili meçhul suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz.

