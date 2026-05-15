Manisa’da hastaneye şiddetli ağrı şikayetiyle başvuran Havva Ulukan’ın, fonksiyonunu yitiren böbreği laparoskopik nefrektomi yöntemiyle başarıyla alındı. Kapalı ameliyatla sağlığına kavuşan Ulukan kısa sürede taburcu oldu.

Manisa'da yaşayan Havva Ulukan, sağ tarafındaki şiddetli ağrılar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sağ böbreğinin fonksiyonunu yitirdiği (atrofik böbrek) belirlenen Ulukan'ın kapalı yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi.

Uzm. Dr. Yunus Erol Bozkurt ve ekibi tarafından gerçekleştirilen laparoskopik nefrektomi operasyonu başarıyla tamamlandı.

“ŞU AN HİÇBİR ŞİKAYETİM YOK”

Ameliyat korkusunu doktoruna olan güveniyle yendiğini belirten Havva Ulukan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Şiddetli ağrılarım vardı ve bu nedenle doktora başvurarak Manisa Şehir Hastanesi'ne geldim. İlk başta internette araştırma yaparken çok korkuyordum ama sonrasında Yunus Bey'i duydum ve kendisine geldim. Ameliyat oldum ve şimdi iyi ki olmuşum diyorum. Doktorumdan Allah razı olsun. Şu an hiçbir şikayetim yok. Sanki hiç ameliyat olmamışım gibi hissediyorum. Çok kısa sürede ayağa kalktım ve tamamen iyiyim. Yunus Erol Bozkurt sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki kendisini tanımışım."

“ÇALIŞMAYAN BİR BÖBREK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK”

Operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. Yunus Erol Bozkurt, yöntemin hastaya sağladığı konfora dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"Hastamız Havva Ulukan sağ tarafta ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde sağ böbreğinde atrofik, yani çalışmayan bir böbrek olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine hastamıza laparoskopik nefrektomi ameliyatı uyguladık ve operasyonumuzu başarıyla tamamladık. Bu ameliyat halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen, küçük kesilerden kamera ve özel cerrahi aletlerle gerçekleştirdiğimiz modern bir cerrahi yöntemdir. Özellikle ameliyat yerinin küçük olması, kanamanın daha az olması ve hastanın günlük yaşama daha hızlı dönmesi bizim için önemli avantajlar sağlıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Manisa halkına modern ve konforlu cerrahi hizmet sunmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."

GÜVENLİ VE KONFORLU AMELİYAT SÜRECİ…

Sürecin anestezi aşamasını yöneten Uzm. Dr. Hasan Barış Eryılmaz ise "Ameliyatın türüne ve hastamızın genel durumuna göre en uygun anestezi yöntemini belirliyoruz. Gerektiğinde yoğun bakım desteği sağlıyor, ihtiyaç olmayan durumlarda ise hastalarımızı ameliyat sonrası doğrudan servise çıkarıyoruz. Amacımız hastalarımızın ameliyat sürecini güvenli ve konforlu şekilde geçirmesi. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ULUSAL KONGREDE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Havva Ulukan'ın sağlığına kavuştuğu Manisa Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, aynı zamanda akademik bir başarıya da imza attı. Kliniğin bir yıllık laparoskopik cerrahi deneyimi, Antalya'da düzenlenen 9. Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi'nde Uzm. Dr. Yunus Erol Bozkurt tarafından sunuldu ve çalışma Türkiye genelinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Bilal-i Habeş Gümüş, "Bugün kliniğimizde uyguladığımız modern cerrahi yöntemlerden biri olan laparoskopik cerrahiden bahsetmek istiyorum. Laparoskopik cerrahi 1991 yılında tıp dünyasına girdi ancak özellikle 2000'li yıllardan sonra yaygın şekilde uygulanmaya başladı. Günümüzde tıptaki gelişmeler o kadar hızlı ilerliyor ki bazen yalnızca takip etmek bile insanı hayrete düşürüyor. Biz de kliniğimizde laparoskopik cerrahi başta olmak üzere birçok modern cerrahi yöntemi başarıyla uyguluyoruz" dedi.

Uzm. Dr. Cemil Öztürk de kliniğin gelişiminde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kliniğimizde laparoskopik ürolojik ameliyatların tamamını başarıyla gerçekleştiriyoruz. Laparoskopik cerrahinin kliniğimizde gelişmesi adına Yunus arkadaşımız çok büyük emek verdi. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hocamız ve ekip arkadaşlarımızın desteğiyle üroloji alanında yapılabilecek pek çok ameliyatı başarıyla uyguluyoruz. Bunlar arasında böbrek alınması ameliyatları, böbrek darlığı ameliyatları, böbrek taşlarının çıkarılması ve böbrek tümör cerrahileri yer alıyor. Tüm bu ameliyatları ekip çalışmasıyla gerçekleştiriyoruz ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

