Bu sene başlayan “Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli” sayesinde yüzlerce tarafı olan ve onlarca senedir süren dört kadastro davası ilk defa sonuca bağlandı. Bu model ile boşanma ve ev sahibi-kiracı davaları da kısa sürede bitecek.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıdaki gecikmelerin sistematik şekilde sona erdirileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından kronikleşmiş kadastro dosyaları öncelikle ele alındı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2026'da hayata geçirilen “Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli” kapsamında senelerdir süren dört dosya daha çözüldü.

YARIM ASRI AŞAN DAVALAR ÇÖZÜM BULDU

Elbistan Kadastro Mahkemesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 20 Haziran 1953'de açılan, 325 tarafı ve 26 parsele ilişkin davada ilk defa hüküm kuruldu. 19 Şubat 1968 tarihinde başlayan, 431 tarafı ilgilendiren 26 parsele ilişkin dosyada da 58 yıl sonra sonuca bağlandı. 487 taraf ve 32 parsele dair dava dosyası 68 yıl sonra karar verildi. 09 Haziran 1983'ten beri süren 432 taraflı 100 parsele ilişkin dosyada hüküm tesis edildi.

GECİKMEDEN BAŞSAVCI SORUMLU TUTULACAK

Öte yandan, Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli ile boşanma ve kira davaların da hızlandırılması hedefleniyor. Bütün adliyelerde “Yargısal Verimlilik Büroları” kurulacak. Böylelikle gecikmelerden başsavcılar sorumlu tutulacak. Bu bürolar aracılığıyla geciken her davanın; neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemlerle hızlandırılabileceği takip edilecek. Süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarıyla, davaların sürüncemede kalmasının önüne geçilecek. Ayrıca yeni kurulacak “Alo Adalet” hattı ile birlikte vatandaş geciken davalarını bildirebilecek, dosyası hakkında bilgi alabilecek. Bu hattın önümüzdeki aylarda tamamen devreye girmesi planlanıyor.

