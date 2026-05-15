Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirleyen kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca'da kurulan yeni ağır ceza mahkemeleri belirlenen komşu ilçelere de hizmet verecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu adımla vatandaşların adalete erişiminin kolaylaşacağını belirterek yeni mahkemelerin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), yeni kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesi teklifine ilişkin 13 Mayıs tarihli yazısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşüldü.

HSK kararı Resmi Gazete’de! 4 ilçede ağır ceza mahkemelerinde yeni dönem

Genel Kurul, Sandıklı ilçesinin Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçeleri" olarak belirlenmesine, Serik ilçesinin Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Serik Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Serik ilçesi" olarak belirlenmesine, Suşehri ilçesinin Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Suşe+hri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçeleri" olarak belirlenmesine, Ortaca ilçesinin Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak, Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin "Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri" olarak belirlenmesine karar verdi.

Karar, belirtilen mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacak.

HSK kararı Resmi Gazete’de! 4 ilçede ağır ceza mahkemelerinde yeni dönem

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

HSK kararı Resmi Gazete’de! 4 ilçede ağır ceza mahkemelerinde yeni dönem

"Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerini belirleyen Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin, ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adalet hizmetlerini daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir kılmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası