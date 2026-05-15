İşkence sona eriyor! Beşiktaş için hayal kırıklığı sezonu bu akşam bitiyor
Süper Lig’de şampiyonluk yarışına aylar önce havlu atan, Türkiye Kupası’ndan elenen siyah beyazlılar, sezonun son maçına Rize deplasmanında çıkacak…
- Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında sezonun son maçına çıkıyor.
- Kartal Kayra Yılmaz sakatlığı nedeniyle, Felix Uduokhai ise özel izinli olduğu için forma giyemeyecek.
- Kaptan Orkun Kökçü, Rizespor karşısında gol atarak kariyerindeki en fazla gol attığı sezon rekorunu kırmayı hedefliyor.
- Çaykur Rizespor, evinde oynadığı son beş maçını kazanarak seriyi altıya çıkarmak istiyor.
- Bu akşamki karşılaşmada görev alacak Asen Albayrak, üç büyüklerin lig maçını yöneten ilk kadın hakem olacak.
MURAD TAMER - Yıllardır olduğu gibi ligde yine kâbus gibi bir sezon yaşayan Beşiktaş bu akşam Çaykur Rizespor’la deplasmanda son maçına çıkıyor.
KARTAL’DA İKİ EKSİK
Ligi dördüncü sırada tamamlaması kesinleşen siyah beyazlılar, Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması durumunda gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarına çıkmaya hak kazanacak olan Beşiktaş’ta bu akşam sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz’ın yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında formasından uzak kalacak.
KÖKÇÜ REKOR PEŞİNDE
Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü, Rizespor karşısında gol rekoru için sahaya çıkacak. Siyah beyazlı formayla bu sezon Süper Lig’de 8 gol kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde en fazla gol attığı iki lig sezonundan birini yaşıyor. Orkun Kökçü, Rizespor karşısında rakip fileleri havalandırması durumunda kendi rekorunu kıracak. Öte yandan evinde oynadığı son beş maçı da kazanan Çaykur Rizespor, seriyi altıya çıkarıp sezonu kapatmak için sahaya çıkacak.
ÜÇ BÜYÜKLERDE İLK! DÜDÜK ALBAYRAK’TA
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında bu akşam 20.00’de oynanacak karşılaşmada görev alacak olan Asen Albayrak, üç büyüklerin lig maçını yöneten ilk kadın hakem olacak. Albayrak, Süper Lig’de ilk defa bu sezon Göztepe-Alanyaspor maçında görev almıştı. Maç, 2-2’lik eşitlikle sona ermişti.