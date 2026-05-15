Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda şaşırtıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.E.'nin bahçesindeki yer altı odasında 9 adet kaçak kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Operasyon sırasında belediyede müdür vekili olarak görev yapan D.G.'nin de aynı ikamette olduğu belirlenirken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmiş, 20'ye yakın şüpheli gözaltına alınmıştı.

BAHÇENİN ALTINDA GİZLİ ODA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda olduğunu tespit etti.

Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 adet gümrük kaçağı coin (kripto para) madenciliği cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

KADIN YÖNETİCİ DE AYNI EVDE

Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.

