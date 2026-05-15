Tepebaşı Belediyesi operasyonunda film gibi detay! Bahçenin altına gizli oda kurmuşlar
Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda şaşırtıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.E.'nin bahçesindeki yer altı odasında 9 adet kaçak kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Operasyon sırasında belediyede müdür vekili olarak görev yapan D.G.'nin de aynı ikamette olduğu belirlenirken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerden Ö.E.'nin evinin bahçesi altına gizlenmiş gömülü bir oda tespit edildi.
- Bu odada yapılan aramada Ö.E.'ye ait 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı bulundu.
- Şüpheli Ö.E. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
- Operasyon sırasında, hakkında gözaltı kararı verilen belediye personeli D.G.'nin de Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında şüphelilerden birinin evinde dikkat çeken bir düzenek ortaya çıkarıldı.
Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmiş, 20'ye yakın şüpheli gözaltına alınmıştı.
BAHÇENİN ALTINDA GİZLİ ODA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda olduğunu tespit etti.
Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 adet gümrük kaçağı coin (kripto para) madenciliği cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
KADIN YÖNETİCİ DE AYNI EVDE
Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.