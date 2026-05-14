CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesine yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu yapıldı. 20'ye yakın isim gözaltına alındı.

Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları dalga dalga sürüyor. Son olarak Eskişehir’de sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne ekipler gitti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı ekipler arama başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğünde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği, 20’ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi.

Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

