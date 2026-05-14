İhlas Haber Ajansı
Tepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesine yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu yapıldı. 20'ye yakın isim gözaltına alındı.
Özetle DinleTepebaşı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu
Kaydet
Gündem 2 dk önce
Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı.
- Operasyon kapsamında belediye binası ve çalışanların evlerinde arama başlatıldı.
- Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) ekipleri incelemelerde bulundu.
- Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğünde inceleme devam ediyor.
- Yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
0:00 0:00
1x
Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları dalga dalga sürüyor. Son olarak Eskişehir’de sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne ekipler gitti.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
21 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 200 yakalama kararı! Gözaltılar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Belediye binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü’ne (KOM) bağlı ekipler arama başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğünde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği, 20’ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR