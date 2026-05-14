Kanal D’nin yeni dizisi Daha 17 için geri sayım başladı. Bodrum’da çekilen, genç oyuncularla deneyimli isimleri buluşturan yapım, güçlü hikayesi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve yayın tarihiyle izleyicilerin gündemine girdi. Peki, Daha 17 ne zaman başlıyor? İşte, ilk bölüm tarihi...

Pastel Film imzası taşıyan Daha 17 dizisinden yeni tanıtımlar gelmeye devam ediyor. Kamera arkası görüntüleri ve afiş çekimleriyle dikkat çeken yapımın yayın tarihi netleşirken, dizinin konusu ve oyuncuları da merak edilmeye başlandı.

DAHA 17 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Daha 17 dizisinin ilk bölüm tarihi açıklandı. Yapım, 31 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Tanıtımlarıyla sosyal medyada dikkat çeken dizi, özellikle genç oyuncu kadrosu ve hikayesiyle öne çıkıyor. Bodrum’da gerçekleştirilen çekimlerden paylaşılan görüntüler de kısa sürede gündem oldu.

Daha 17 ne zaman başlıyor? İlk bölüm tarihi belli oldu

Pastel Film imzası taşıyan projede yapımcılığı Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce birçok başarılı projede yer alan Emre Kabakuşak oturuyor.

DAHA 17 OYUNCULARI KİM?

Daha 17 oyuncu kadrosunda genç isimlerle deneyimli oyuncular bir araya geliyor. Dizide Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak başrollerde yer alıyor.

Kadronun dikkat çeken isimleri arasında Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren ve Melis Babadağ bulunuyor. Ayrıca Bülent Seyran, Cemal Toktaş ve Hakan Meriçliler gibi deneyimli oyuncular da projede rol alıyor. Yapım ekibi tarafından paylaşılan kamera arkası görüntülerinde oyuncuların set uyumu dikkat çekerken, karakterlerin hikâyelerinin sezon boyunca önemli kırılmalara sahne olacağı belirtiliyor.

DAHA 17 KONUSU NE?

Daha 17 dizisi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine uzanan hikayesini konu alıyor. Dram ağırlıklı yapımda aile bağları, geçmişle yüzleşme ve hayat mücadelesi ön plana çıkacak.

Dizi, çocukluk yıllarını yurtlarda geçiren 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını merkezine alıyor. Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras, geçmişine ve ailesine ulaşma çabası işlenirken hikaye İstanbul’da başlayıp Bodrum’a uzanacak.

