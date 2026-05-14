Konya’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan Mustafa A. hem kızına hem eşine kabusu yaşattı. İddiaya göre kayınvalidesini arayarak “Ayşe'yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım” tehdidinde bulunan Mustafa A., kızının okulunu basıp olay çıkardı. Öte yandan atılan tehdit mesajları ise kan dondurdu. İşte detaylar…

Konya’da boşanma aşamasında olduğu eşi ve 16 yaşındaki kızına kabusu yaşattığı iddia edilen Mustafa A.’nı yaptıkları dehşete düşürdü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Konya’da inşaat mühendisi Mustafa A. (43) ile akademiysen Ayşe A.'nın (40) 17 yıl sonra boşanmaya karar verdi.

Okula taşan kâbus zinciri! Eşi ve kızının peşine takıldı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

'TEHDİT' İDDİASINA TEDBİR KARARI

Dava sürerken eşi Mustafa A. tarafından kızı ve kendisinin tehdit edildiğini öne süren Ayşe A., 1 ay önce şikâyette bulundu, ancak takipsizlik kararı verildi. Daha sonra Mustafa A. hakkında 3 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına karar verildi.

Okula taşan kâbus zinciri! Eşi ve kızının peşine takıldı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

OKULU BASTI

Mustafa A. tehditlerini bu kez kızının okuluna taşıdı. İddiaya göre Mustafa A. önce kızına “O okul başına yıkılır” mesajı attı sonra da kız arkadaşı ile birlikte kızının okulunu bastı. Öğrenciyi öğretmenleri koruma altına aldı.

Okula taşan kâbus zinciri! Eşi ve kızının peşine takıldı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe A.’yı arayıp hakaretlerde bulundu. Yaşanan korku dolu anlardan sonra anne ve kızı, Mustafa A. ve sevgilisi Medine Ç.'den şikâyetçi oldu.

Okula taşan kâbus zinciri! Eşi ve kızının peşine takıldı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

"HEM ÇOCUK HEM EŞ KATİLİ OLACAĞIM'

Ayşe A. ifadesinde, şunları söyledi:

Kızımı okula almaya giderken amcam arayıp, 'Mustafa beni aradı, seni öldüreceğini söyledi, dikkat et' dedi. Ardından kızım arayıp babasının sevgilisi ile birlikte okula geldiğini söyledi. Ben de müdürün yanına gitmesini söyleyip KADES'e bastım. Sonra Mustafa arayıp, 'Çabuk buraya gel, sana göstereceğim' dedi. Sonra sevgilisi arayıp hakaret etti. Kızıma zarar vermek için okula gelmişlerdi. Olaydan bir gün önce de Mustafa annemi arayıp, 'Ayşe'yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım' tehditlerinde bulunmuş.

Okula taşan kâbus zinciri! Eşi ve kızının peşine takıldı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

"ORADAN ÇIKSIN ÖLDÜRECEĞİM"

Babasının dehşeti yaşattığı 16 yaşındaki öğrencisi ise “Babam ve sevgilisinin geldiğini öğrenince korkudan odadan çıkamadım. Babamın, 'Oradan çıksın öldüreceğim' dediğini duydum. Öfkeyle bağırıyordu. Başka öğrenciler de korkudan çığlık atıyorlardı" dedi.

Okula taşan kâbus zinciri! Eşi ve kızının peşine takıldı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

Tedbir kararını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından işlem yapılan Mustafa A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası