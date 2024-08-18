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İstanbul'da sapık kurye dehşeti! Pizza götürdüğü kadına kabusu yaşattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Astrolog Deniz K. online alışveriş sitesi üzerinden pizza sipariş etti. Yemeği teslim eden kurye ise kadının peşini bırakmadı. Büyük korku yaşayan kadın nişanlı olduğunu söylemesine rağmen taciz telefonları bitmek bilmedi. Deniz K., 'Sonunda benim olacaksın' mesajının ardından başına gelenleri sosyal medyada paylaştı...

İstanbul’da yemek siparişini götürdüğü kadını arayıp taciz eden kurye kıskıvrak yakalandı. 

TACİZİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

26 yaşındaki Astrolog Deniz K.. internetten verdiği pizza siparişi sonrası kabus yaşadı. Genç kadın başına gelenleri sosyal medya hesabından "Verdiğim sipariş üzerine üç gündür taciz ve takip ediliyorum" diye paylaştı. İstanbul Emniyeti durum üzerine harekete geçti. 

İstanbul'da sapık kurye dehşeti! Pizza götürdüğü kadına kabusu yaşattı - 1. Resim

"SONUNDA BENİM OLACAKSIN"

İddialara göre; bir online alışveriş sitesi üzerinden verdiği sipariş üzerine Deniz K.'ya yemek getiren motosikletli kurye, Deniz K.'yı telefonla arayarak taciz ve rahatsız etti. İddialara göre motosikletli kurye kendisine "Nişanlıyım. Beni rahatsız etme" diyen Deniz K.'ya "Sen benim sevgilimsin. Sonunda benim olacaksın" dedi.

İstanbul'da sapık kurye dehşeti! Pizza götürdüğü kadına kabusu yaşattı - 2. Resim

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen ve toplamda 11 suç kaydı bulunan İ.Ç. (35) isimli kurye yakalanarak gözaltına alındı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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