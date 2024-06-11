Sokak ortasında kabusu yaşadı: 'Sapık var' diye avaz avaz bağırdı! Tacizcinin savunması pes dedirtti

FETÖ’nün bir çirkin yüzü daha! Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in mektubuyla ifşa oldu! Aç bırakma, dayak, cinsel taciz…

FETÖ’nün bir çirkin yüzü daha! Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in mektubuyla ifşa oldu! Aç bırakma, dayak, cinsel taciz…

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç kızın "Sapık var" diye bağırmasının ardından kaçan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Genç kızın, "Kalçanız tozlanmış, ne olacak gel ben temizleyeyim" dediğini öne sürdüğü şüpheli de olayı doğrulayıp yanlış anlaşıldığını iddia etti. Genç kızın şikayetinden vazgeçmesi üzerine şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir genç kıza cinsel tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tacizde bulunduğu belirtilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheliyi ekip otosuna aldı.

GENÇ KIZ OLAYI ANLATTI

Tacize uğradığını belirten S.Ş. isimli genç kız, spor yaptıktan sonra evine gitmekte olduğunu belirterek, "Tenis kortlarının yanına geldiğimde arkamdan yaklaşan şahıs bana bir şeyler söyledi. Kulağımda kulaklık olduğu için duyamadım.

Kulaklığı çıkarıp ne söylediğini sordum. 'Kalçan toz olmuş' dedi. Ben de bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Ne olacak gel ben temizleyeyim' diyerek yanımda yürüyünce 'Sapık var' diye bağırdım. Bağırmamın ardından koşarak kaçmaya başladı. Çevredekiler kaçarken yakaladılar. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

"BENİ YANLIŞ ANLADI"

Adının M.Ş. olduğu öğrenilen şüpheli, kötü bir niyeti olmadığını belirterek, "Ben 'Arkanız toz olmuş, temizleyeyim' diye uyardım. Beni yanlış anladı. 'Sapık var' diye bağırınca çevredekiler beni yakalayıp tartakladı" diye konuştu.

GENÇ KIZ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Şüpheliyi yakalayan motosikletli, genç kızın 'Sapık var' demesiyle kaçan şahsın önünü keserek yakaladığını ve polise teslim ettiğini söyledi.

Tacize uğradığını söyleyen genç kız ve şüpheli ayrı ayrı ekip araçlarıyla Şelale Polis Merkezine götürülürken, genç kızın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle şüpheli genç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.