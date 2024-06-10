FETÖ’nün bir çirkin yüzü daha! Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in mektubuyla ifşa oldu! Aç bırakma, dayak, cinsel taciz…

Ebuselem Gülen’in üst üste yaptığı açıklamalar, örgütü karıştırdı. Yeğen Gülen'in 2020 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen’e gönderdiği mektup ise, örgütün karanlık yüzünü bir kez daha ayyuka çıkardı. Mektupta yer alan cinsel taciz itirafları, gündeme oturdu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra sessizliğe bürünen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, yakın zamanda mumyaya dönmüş son haliyle ve yeğeni Ebuselem Gülen’in sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Yeğeninin Gülen’in evinden kaçırıldığını söylemesinin ardından “öldü” iddiaları ortaya atıldı.

Akabinde FETÖ cephesinden gelen görüntüler, yorumları patlattı.

"DARBE GİRİŞİMİNE FETULLAH GÜLEN ONAY VERDİ"

Ebuseleme Gülen ise verdiği demeçlerde, Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişimi planlarının her detayını amcası Fetullah Gülen ile paylaştığını ve onaylattığını belirtti. Öte yandan Gülen, hem 15 Temmuz öncesi hem sonrası amcasıyla yaptığı görüşmelerin içeriğini açıklayarak FETÖ’nün darbe girişiminin arkasındaki rolünü anlattı.

SIR MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Nedim Şener, bu açıklamalardan sonra örgütün tetikçilerinin devreye girdiğini söyleyerek Ebuseleme Gülen’in amcasına 2020 yılında elden verdiği mektubu sosyal medyaya sızdırdığını yazdı.

İşte o mektup…

"Ben Rafia hanımın evine doğdum. Annem otobüslerle evimize gelen misafirlerle, hasta babaannemle ilgilenmekten gece 2-3’te işini bitirirdi. Evdeki misafirler gitse de biraz yemek kaldıysa yerim diye merdivende beklerdim.

"BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"

Babamı 18 yaşımdan sonra görmeye başladım. Bu yolda cinsel taciz dahil başıma gelmeyen kalmadı. Atıldım. İtildim. Siz bir gün FEM’de ‘Bunlara oda verip israf etmeyin, merdiven altında yatsınlar’ demiştiniz herkesin ortasında. Siz öyle davrandıkça da Mözcan’ı, Naci’si, Doktor Ali’si, Cevdet’i daha beterini yaptı. Sürgüne gönderdiğiniz Gündüzalp Koleji’nde başıma gelmeyen kalmadı. Amcan ... abini iyi döverdi, gel ben de seni döveyim diye zevkine döverlerdi. Resim yapıyorum diye dövdüler. Neden uyumadın diye dövdüler. Sonra derste niye uyudun diye dövdüler. Don atlet kış günü okulun bahçesinde koşturdular tüm okulun önünde. Basket oynuyorum diye ibreti alem olsun diye dövdüler. Her şeye rağmen az başarılı olunca kuyumu kazdılar, rakip gördüler. Çok çok çok dövdüler ama helal olsun.

“ÖZ YEĞENE BUNU YAPANLAR...”

İki kere intihara giriştim, ölmedim. Bir kere 3 arkadaşımı kurtarırken boğuldum. Su altında kumların üzerinde yatarken uyandım, yüzüp dışarı çıktım. Allah’ım niye ölmüyorum diye 10 yıldır dua ediyorum. Helal olsun. Ama bunca travmaya rağmen sizin… Benim kulağıma fısıldadığınız şey uyutmuyor beni.”

Mektuptaki taciz itirafına dikkat çeken Şener, şu şekilde değerlendirmede bulundu:

“FETÖ okullarında ve yurtlarında aç bırakma, dayak, eziyet, aşağılama hatta cinsel taciz. Bunları bizzat Ebuseleme Gülen yaşamış ve amcasına da bildirmiş. Bunların bazılarına da amcası FETÖ elebaşı Gülen’in katı ve zorba tutumu sebep olmuş. Ama en çarpıcı olanı ise Ebuseleme Gülen’in cinsel tacize uğradığını söylemesi. FETÖ elebaşının öz yeğenine cinsel tacizde bulunanlar diğerlerine neler yapmıştır acaba?”