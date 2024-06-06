Fetullah Gülen öldü mü? Son fotoğrafı çok konuşulmuştu! FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den şok iddia!

15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü Fetullah Gülen hakkında çıkan son iddialar gündemde yerini almaya devam ediyor. FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, “Fetullah Gülen öldü” söylentilerine cevap olarak “Kaçırdılar, saklıyorlar” demişti. Örgüt ise son halini iki kareyle paylaşmıştı. Üzerine çokça yorum yapılan fotoğraf hakkında yeğeni Ebuseleme Gülen’den yeni açıklama geldi. Öte yandan fotoğrafın photoshop olma ihtimali de değerlendirildi. Fetullah Gülen öldü mü?

Bir süredir kayıplara karışan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki evinden kaçırıldı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Öldüğüne ilişkin çıkan haberlerin ardından örgüt tarafından Gülen’in ‘son hali’ fotoğrafı paylaşıldı. Birkaç kare alınan fotoğrafın hep aynı profilden çekilmesi ve Gülen’in donuk hali yeni soru işaretlerine zemin hazırladı.

AYNI KIYAFET, AYNI AÇI, FARKLI FOTOĞRAF

“Öldü” iddialarının ardından örgüt tarafından 2 gün arayla aynı kıyafetle farklı fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda elebaşı Gülen hep sağ profilden gösterilirken kulağındaki morluk dikkat çekti.

Son fotoğraf birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki sinsi örgüt bu fotoğraflarla neyi amaçlıyor? Nerede olduğu merak edilen FETÖ elebaşının son haliyle ilgili yeğeni Ebuseleme Gülen, yeni bir iddia ortaya attı.

Ruşen Çakır’ın yayınına konuk olan Gülen, ‘son fotoğraf’ hakkında şöyle bir detay verdi:

“Bu fotoğraf muhtemelen 2 hafta önceki fotoğraf. Çünkü birkaç gün önce Fetullah Gülen yemek bile yiyemediği için hastaneye kaldırıldı. Saklıyorlar, canlı yayın yapın neden yapamıyorsunuz? Kısa bir görüntülü tweet atın?

Daha önce konuştuğu bir programda AK Parti’ye aleyhine, Meral Akşener üzerinden nasıl oyun hazırladıklarını anlatmıştı.

Fotoğraflara ilişkin Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARK: HAVA SICAKLIĞI VE KIYAFET UYUMSUZ

“Tartışma oluşturan kareler. Öldükten sonra mı çekildi ya da son anları mıydı? Sağ olduğunu ispat amacı var. Bu fotoğrafların yayınlanma amacı bu... Madem böyle bir amacın peşindesin niye video değil? İki fotoğraf arasında bariz farklar olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha canlı duran bir fotoğraf... Diğerinde ölmüş bir kişinin bir fotoğrafının çekildiği yönde ciddi şüpheler var. Fotoğrafın çekildiği 25 Mayıs'ta hava durumu konusunda yapılan araştırmalarda kıyafetin çok kalın olduğu belirtiliyor. Tabii ABD'deyse...”

“PHOTOSHOP OLMA İHTİMALİ VAR”

“Benim ilk dikkatimi çeken bir korkuluk var ve dar bir alan var. Photoshop olma ihtimali var. CIA gibi bir yapıyı konuştuğumuz için bunu profesyonel olarak yaparlar. Biz daha çok servis edilen malzemeden, oturuş şeklinden ve kıyafetinden analiz yapıyoruz.”