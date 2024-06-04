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Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Gündem olan iddia yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fetullah Gülen Türkiye&#039;ye iade mi edildi? Gündem olan iddia yalanlandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberler güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

Bugün yayınlanan bir köşe yazısında ve sosyal medya hesaplarında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği iddiaları yer aldı. 

GÜLEN'İN İADE EDİLDİĞİ YALANLANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İddia Sahibi: Müyesser Yıldızİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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