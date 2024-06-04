Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Gündem olan iddia yalanlandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberler güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.
Bugün yayınlanan bir köşe yazısında ve sosyal medya hesaplarında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği iddiaları yer aldı.
GÜLEN'İN İADE EDİLDİĞİ YALANLANDI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İddia Sahibi: Müyesser Yıldızİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git