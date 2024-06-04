Fetullah Gülen Türkiye'ye iade mi edildi? Gündem olan iddia yalanlandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 17:23 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberler güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.