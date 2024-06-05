FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı! Her gören aynı yorumu yapıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafı paylaşıldı. Oldukça bitkin olduğu görülen Gülen'in fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları "Hastalığı oldukça ilerlemiş" yorumunu yaptı.

Bir süredir hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali ortaya çıktı. ABD'de örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığı konuşulan ve sık sık hastalığıyla gündeme gelen Gülen'in, yayınlanan son fotoğrafında da oldukça bitkin olduğu görülüyor. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları da FETÖ elebaşının hastalığının ilerlediği yorumunda birleşti.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Dün yayınlanan bir köşe yazısında ve sosyal medya hesaplarında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği iddiaları yer almıştı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenilmişti.

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KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde lüks bir malikanede ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında geçtiğimiz haftalarda da başka bir mekana götürüldüğü iddiaları yer almıştı. Gülen'in yeğeni bir açıklama yaparak FETÖ elebaşının kaçırıldığını ima etmişti.