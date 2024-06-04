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"Hanımağa" lakaplı suç örgütü lideri Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Hanımağa&quot; lakaplı suç örgütü lideri Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Hanımağa" lakaplı suç örgütü lideri Güniz Akkuş Muğla'da kurşunların hedefi oldu. Saldırıda bacağından vurulan Akkuş hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

2022 yılında 'Kasten öldürme', 'yaralama, ve 'yağma' gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski polis Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı.

GÜNİZ AKKUŞ'U KİM VURDU?

Halktv'nin haberine göre Muğla'da bulunan Akkuş, konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bacağından vuruldu. Akkuş hemen hastaneye kaldırılırken saldırganın ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

"Hanımağa" lakaplı suç örgütü lideri Güniz Akkuş silahlı saldırıya uğradı - 1. Resim

FARKLI İSİMLE KAYIT YAPTIRMIŞ

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Akkuş'un otele farklı bir isimle kayıt yaptırdığı ortaya çıktı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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