Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sokak ortasında tekme tokat dövülen kadının ifadesi pes dedirtti

Sokak ortasında tekme tokat dövülen kadının ifadesi pes dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir kadın nişanlısı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Polise ifade veren kadın; dövülmediğini, nişanlısı tarafından araca binmesi için eliyle ittirildiği sırada yere düştüğünü söyledi.

Dün gece merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda Azra H.A. adlı kadın, otomobile bindiği sırada yanında bulunan erkek arkadaşı E.A. (46) tarafından darp edildi.

Sokak ortasında tekme tokat dövülen kadının ifadesi pes dedirtti - 1. Resim

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yediği dayakla yere düşen kadın ayağa kalkıp tartışmaya başlayınca tekrar tekme tokat dövülerek yere yığıldı. Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren Azra H.A., şahsın nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte alkolün de etkisi ile kıskançlık sonrası nişanlısının 'Bin şu arabaya' diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kadın, darp edilmediğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Chap GPT'de meydana gelen teknik sorunun ardından kullanıcılar çalışmadığını söyledi (4 Haziran)Japon otomotiv sektöründe yolsuzluk skandalı! Sevkiyatlar durduruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı - GündemErzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında soruşturma başlattıGümüşhane’de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi - GündemGümüşhane’de feci kaza! Araçlar birbirine girdiYaralı ablasının yardımına geç gitti, ölümü kayınçosunun elinden olacaktı! - GündemÖlümü kayınçosunun elinden olacaktı!Kayseri'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot şehit oldu - GündemKayseri'de eğitim uçağı düştüDaha 17 yaşında! 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çocuk yakalandı - Gündem174 yıl kesinleşmiş hapis cezası varEsenyurt'ta kız çocuğunu darp eden şahıstan ilginç hareketler! Önce dans etti sonra... - GündemDans edince yırtacağını sandı
Sonraki Haber Yükleniyor...