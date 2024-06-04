Sokak ortasında tekme tokat dövülen kadının ifadesi pes dedirtti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mersin'de bir kadın nişanlısı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Polise ifade veren kadın; dövülmediğini, nişanlısı tarafından araca binmesi için eliyle ittirildiği sırada yere düştüğünü söyledi.
Dün gece merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda Azra H.A. adlı kadın, otomobile bindiği sırada yanında bulunan erkek arkadaşı E.A. (46) tarafından darp edildi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yediği dayakla yere düşen kadın ayağa kalkıp tartışmaya başlayınca tekrar tekme tokat dövülerek yere yığıldı. Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren Azra H.A., şahsın nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte alkolün de etkisi ile kıskançlık sonrası nişanlısının 'Bin şu arabaya' diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kadın, darp edilmediğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı