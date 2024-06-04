Sokak ortasında tekme tokat dövülen kadının ifadesi pes dedirtti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme:

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Mersin'de bir kadın nişanlısı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Polise ifade veren kadın; dövülmediğini, nişanlısı tarafından araca binmesi için eliyle ittirildiği sırada yere düştüğünü söyledi.