Kapadokya'da balayı tatilinde fenalaşan gelin hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Balayı tatili için gittiği Kapadokya'daki otelde fenalaşan 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi. Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.
HAYATINI KAYBETTİ
Gece saatlerinde gelin Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi. Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı