8 yıldır besledikleri husky cinsi köpek 6 aylık bebeklerini parçalayarak öldürdü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 10:18 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:36 - Güncelleme:

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ABD'de yaşayan Mark ve Chloe Mansoor çiftinin ilk ve tek bebekleri 6 aylık Ezra Mansoor, köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldü. Sahiplenilerek 8 yıldır beslenen husky cinsi köpek, aileye hayatlarının en büyük acısını yaşattı.