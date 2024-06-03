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8 yıldır besledikleri husky cinsi köpek 6 aylık bebeklerini parçalayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 yıldır besledikleri husky cinsi köpek 6 aylık bebeklerini parçalayarak öldürdü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de yaşayan Mark ve Chloe Mansoor çiftinin ilk ve tek bebekleri 6 aylık Ezra Mansoor, köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldü. Sahiplenilerek 8 yıldır beslenen husky cinsi köpek, aileye hayatlarının en büyük acısını yaşattı.

ABD'nin doğusundaki Tennessee eyaletinde yaşayan Mark ve Chloe Mansoor çifti, ilk bebeklerinin erkek olması üzerine Ezra Mansoor ismini verdiler. İlk bebeklerinin mutluluğunu parti yaparak da kutlayan ailesinin mutlu günleri çok sürmedi.

8 yıldır besledikleri husky cinsi köpek 6 aylık bebeklerini parçalayarak öldürdü - 1. Resim

BEBEKLERİ 6 HAFTALIKKEN KÖPEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Evinde husky cinsi köpek besleyen Mark ve Chloe Mansoor çifti, vahşi hayvanı 8 yıl önce sahiplenmişlerdi. 8 yıldır saldırganlık yapmadığını söyleyen çift, başlarından geçen olayı yutkunarak anlattı.

28 yaşındaki Mark ve 25 yaşındaki Chloe Mansoor, ilk çocuklarını 14 Nisan'da kucaklarına aldılar.

8 yıldır besledikleri husky cinsi köpek 6 aylık bebeklerini parçalayarak öldürdü - 2. Resim

Geçtiğimiz günlerde ise gece yatarken bebeklerini beşiğe koyan genç çift hayatlarının şokunu yaşadı. 8 yıldır sahip çıkılan ve en iyi şartlarda beslenen sözde sakin ve iyi huylu husky cinsi köpek, 6 haftalık bebeklerine saldırdı.

Mark ve Chloe Mansoor çiftinin ilk çocukları Ezra Mansoor, köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldü.

8 yıldır besledikleri husky cinsi köpek 6 aylık bebeklerini parçalayarak öldürdü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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