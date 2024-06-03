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Kabine’nin gündemi başıboş köpekler, yarın toplanıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kabine’nin gündemi başıboş köpekler, yarın toplanıyor...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yoğun gündemle yarın toplanıyor. Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri ise ‘başıboş köpek tasarısı’ olacak...

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek kabine üyelerinin ajandasında, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

'BAŞIBOŞ KÖPEK TASARISI' DA KABİNEDE 

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün, hükûmetin bir yıllık performansını da açıklaması bekleniyor. Meclis gündemine alınacak olan ‘başıboş köpek tasarısı’ da kabinede ele alınacak. Erdoğan’ın toplantı sonrası konu ile alakalı düzenlemeye ilişkin son gelişmelere dair açıklama yapması da bekleniyor.

KAMUDA TASARRUFA YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

Erdoğan’ın 13 Haziran’da Madrid, 14 Haziran’da Roma gerçekleşmesi beklenen temasları da kabine gündeminde kendine yer bulacak. Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf tedbirlerin yansımaları ve devamında getirilecek yeni tedbirlerin detayları da görüşülecek. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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