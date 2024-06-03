Köpeklerden bile medet umuyorlar! Türkiye’nin 'başıboş köpek düzenlemesine' karşı algı operasyonu başlattı

Kendi ülkelerinde köpekleri 1972’den beri uyutan Batılı devletler bu sefer de başıboş köpeklere bel bağladı. Alman ve İngiliz medyası Türkiye’yi “hayvan katliamı yapılan ülke” gibi göstermek için yoğun bir karalama kampanyası başlattı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Türkiye’de başıboş sokak köpeklerinin yol açtığı ölümlerin ve yaralamaların önüne geçmek için düğmeye basılırken, yasal düzenleme çalışmaları da sürüyor. Almanya ve İngiltere merkezli yayın yapan basın kuruluşlarında yer alan haberlerde ise sokak köpeği problemi kabul edilirken, yasal düzenlemeye karşı algı operasyonu başlatıldı. Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) başıboş köpeklere karşı atılacak adıma karşı çıkarak “Sistemli olarak bir köpek düşmanlığı oluşturuldu. Çünkü ona bütçe ayırmak istemediler” ifadelerini kullandı. İngiltere merkezli Reuters ise bir haberinde “Çalışmaları devam eden yasanın birçok köpeğin uyutulmasına yol açacağından endişe eden hayvanseverler, Türklerin sinir uçlarına dokundu” yorumunda bulundu.

“KENDİLERİ DE UYUTUYOR”

Avrupa’nın tavrını gazetemize değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, Avrupa’nın önce kendi kanunlarında bulunan uyutma sistemini sonlandırması gerektiğine dikkat çekti. Almanya’nın 1972’den beri başıboş hayvanları uyutma yoluna gittiğine vurgu yapan Dündar “Alman halkı için sokakta başıboş köpek gördüğünde belediyeyi veya ‘Tierheim’ adı verilen kuruluşları aramak kanuni bir zorunluluk. Tierheim sokaklardaki başıboş köpekleri kısırlaştırıyor. Hasta olup acı çekenler ise uyutuluyor” dedi. Avrupa’nın hayvanlar üzerinden Türkiye’ye yönelik algı operasyonu yürütmeye çalıştığına işaret eden Dündar, sözlerine şöyle devam etti: “Önce Türkiye ‘kuduz tehlikesi’ ile karşı karşıya diye vatandaşlarını uyar, sonra bu problemi çözmek için düzenleme yapınca da Türkiye’yi hayvan düşmanı göster. Tek dertleri, siyasi olarak mevcut hükûmeti zora sokmak. Üstelik Türkiye’de uygulanacak sistem dünyadaki diğer sistemlere benzer. Başıboş sokak köpeklerine barınaklarda bakılacak ve bunlar sahiplendirilecek. Sahiplenilmeyenler barınaklarda kalacak. Acı çeken, saldırganlık gösteren, insana zarar veren hayvanlar ise uyutulacak.”