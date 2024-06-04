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Pendik'ten sonra Gaziantep! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pendik&#039;ten sonra Gaziantep! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. 25 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi.

İstanbul'da 2 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmasının hemen ardından bir korkunç haber de Gaziantep'ten geldi.

ÇÖP KONTEYNERİNDE CESET BULUNDU

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BIÇAK DARBELERİ VAR

Ekiplerce bulunan cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi. Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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