Pendik'ten sonra Gaziantep! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. 25 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi.
İstanbul'da 2 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmasının hemen ardından bir korkunç haber de Gaziantep'ten geldi.
ÇÖP KONTEYNERİNDE CESET BULUNDU
Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
BIÇAK DARBELERİ VAR
Ekiplerce bulunan cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi. Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı