Pendik'ten sonra Gaziantep! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

ÇÖP KONTEYNERİNDE CESET BULUNDU

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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BIÇAK DARBELERİ VAR

Ekiplerce bulunan cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi. Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.