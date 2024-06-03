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Kabine yarın toplanıyor! Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması görüşülecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kabine yarın toplanıyor! Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması görüşülecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında birbirinden önemli konular ele alınacak. Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması konusu olacak.

Kabine üyeleri yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Külliye'de bir araya gelecek. Gözlerin çevrildiği Kabine'de önemli konular ele alınacak ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Peki gündemde hangi konular var? Kabine'nin gündeminde Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERLE İLGİLİ KANUN TASARISI ELE ALINACAK

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de belirttiği gibi hükümetin bir yıllık performansını açıklayacak. Meclis gündemine alınacak olan ‘başıboş köpek tasarısı’ da görüşülecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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