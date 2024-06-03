TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den asgari ücret açıklaması

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Konuya ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım" dedi.

Türkiye'nin heyecanla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamları açıkladı. Memur ve emekliler alacakları ara zam kararını beklerken, asgari ücrete ne yapılacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

MAYIS AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre; Enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.

TİM BAŞKANI AÇIKLADI

Türkiye İhracat verileri toplantısında Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'ya konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunu değerlendirdi. Gültepe'nin açıklamaları şöyle:

BAKAN ŞİMŞEK'İ İŞARET ETTİ

"Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar. Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran'da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek.

ARA ZAM YAPILACAK MI?

Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım."