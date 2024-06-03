Petrol çakıldı, akaryakıt fiyatı düşebilir! Altın haftaya yükselişle başladı

Piyasalarda son dakika! Yeni haftanın ilk işlem gününde; ABD’de imalat aktivitesinin zayıflamasıyla birlikte risk iştahı arttı. Ons altın 2345 dolara doğru hareketlendi; gram altın 2420 TL’yi aştı. Bitcoin 70 bin doların üzerini test edip geri döndü. Bu arada brent petrolün varil fiyatı 4 ay sonra 80 doların altında sarktı. %2’nin üzerinde gerileyen brent, gün içinde 78,50 dolar sınırına kadar çekildi. Akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar hareketli bir haftaya “merhaba” dedi. Merakla beklenen mayıs ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,40 ile beklentilerin hafif üzerinde gelirken; baz etkisinin devreye girmesinden önceki zirve TÜFE seviyesi, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak açıklandı. Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yatay eğilim devam ederken; borsada 10.500’ün üzerine doğru hareketlilik ve altın fiyatlarında yukarı ivmelenme dikkat çekti.

ABD’DE EKONOMİ SOĞUYOR

Bugün ABD’de açıklanan mayıs ayında dair ISM İmalat Endeksi; yüzde 49,2’den yüzde 48,7 seviyesine düştü. Beklentiler “yüzde 49,6’ya yükseliş” yönünde şekilleniyordu. Beklenti altına kalan ve daralmaya işaret eden imalat verisi, “ABD ekonomisinde soğuma” sinyalleri verdi. Böylece “daha güvercin FED” beklentileri için destekleyici bir veri oldu. Verinin ardından 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,50’den yüzde 4,40’a kadar geriledi. Dolar endeksi de 104,25’e düştü.

ALTIN VE BİTCOİN YÜKSELDİ

ABD’den gelen zayıf veri sonrası, ons altında 2320 dolardan 2345 dolara doğru yükseliş yaşandı. Gram altın da 2420 TL’yi aştı. Bu arada kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Bitcoin fiyatı bir hafta sonra tekrar 70 bin doların üzerini test etti. Akşam saatlerinde işlemler, 69 bin dolara yakın seyrediyor. Analistler; 69 bin 500 dolar üzerinde “tutunma” gerçekleşmesi halinde; 70 bin dolar seviyesinin “daha inandırıcı” olabileceğini ifade ediyor.

PETROL 80 DOLARIN ALTINDA

Bu arada petrol fiyatlarında 4 ay sonra 80 doların altı görüldü. Günlük bazda değer kaybı yüzde 2’yi aştı ve en düşük 78,60 dolar seviyesi görüldü. Akşam saatlerinde işlemler 79,00 dolara yakın seyrediyor. OPEC+ Grubu; günlük petrol kesintilerini aşamalı olarak kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. Bu yıl üçüncü çeyrek tamamlandıktan sonra, kesintiler 12 ay içinde tamamen son bulacak. Son dönemde jeopolitik risklerin stabil seyretmesi ve yüksek faizlerin imalat aktivitesini zayıflatması sebebiyle, petrolde 90 dolardan 80 dolara doğru geri çekilme yaşanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası içeride akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi yükseldi. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı bugün itibarıyla 41,40 TL ve motorin 40,27 TL seviyesinde bulunuyor. Bu gece LPG'ye 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Böylece otogazın litre fiyatının İstanbul’da 20,00 TL’nin altına düşmesi gerçekleşecek.