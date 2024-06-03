Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Beşar Esad'ın eşi Esma Esad öldü mü? İlk resmi açıklama geldi

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad öldü mü? İlk resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşar Esad&#039;ın eşi Esma Esad öldü mü? İlk resmi açıklama geldi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi Katar Temsilciliği haberleri yalanladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalandığı açıklanmıştı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ?

Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Ancak İran resmi haber ajansı IRNA, Esma Esad'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada da ölüm haberi açıklandı ancak bu paylaşım kısa süre içinde silindi. 

Kafaların karıştığı anda Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi Katar Temsilciliği ise ölüm haberlerini yalanladı.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad öldü mü? İlk resmi açıklama geldi - 1. Resim

KANSERİ YENMİŞTİ

Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı. Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk F-16'ları Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile birlikte uçtuKahramanmaraş'ta 'köpek kostümlü' gösteri! 'Saldırgan köpek sorunu'na böyle çözüm aradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandığı davada aklandı - Dünyaİmran Han hakkında karar verildiNetanyahu, Biden'ın ateşkes teklifini reddetti: Savaşı sürdüreceğiz - Dünya"Savaşı sürdüreceğiz"Rusya'dan İngiliz siyasetçi ve gazetecilere yaptırım - DünyaRusya'dan İngiltere'ye karşı hamle! Propaganda yapanlar...Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a meydan okudu! Kaybederse... - DünyaTrump, Biden'a meydan okudu! Eğer kaybederse...Hamaney “Donanımlı cumhurbaşkanı olsun” dedi adaylık başvuruları peş peşe geldi! Eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi açıkladı - DünyaHamaney konuştu başvurular peş peşe geldiDevlet memurları İngiltere'nin kıskancında: Evli çift, Çin'in devlet sırlarını İngilizlere sattı - DünyaEvli çift, Çin'in devlet sırlarını İngilizlere sattı
Sonraki Haber Yükleniyor...