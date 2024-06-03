Beşar Esad'ın eşi Esma Esad öldü mü? İlk resmi açıklama geldi

Ankara'da bir kişi eşini ve yanındaki erkeği öldürüp intihar etti

Ankara'da bir kişi eşini ve yanındaki erkeği öldürüp intihar etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi Katar Temsilciliği haberleri yalanladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın geçtiğimiz günlerde lösemiye yakalandığı açıklanmıştı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtilmişti.

ESMA ESAD ÖLDÜ MÜ?

Esma Esad'ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarılmıştı. Ancak İran resmi haber ajansı IRNA, Esma Esad'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada da ölüm haberi açıklandı ancak bu paylaşım kısa süre içinde silindi.

Kafaların karıştığı anda Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi Katar Temsilciliği ise ölüm haberlerini yalanladı.

KANSERİ YENMİŞTİ

Esma Esad, 2018'de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019'da yendiğini açıklamıştı. Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.