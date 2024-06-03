İstanbullu ve Ankaralılara müjde! Bakan duyurdu: Ücretsiz olacak
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kurban Bayramı tatilinde Ankara ve İstanbul'da trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak. Marmaray, Başkentray ve 3 metro hattı ücretsiz olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'dan Marmaray ve Başkentray'ın ücretsiz olacağını duyurdu.
Uraloğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Kurban Bayramı Tatilinde Trenlerin Yolcu Kapasitesini Artırıyoruz!
14,15,16 ve 22, 23 Haziran tarihlerinde; Ankara-İstanbul; Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleri ile 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız.
14-23 Haziran tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlere 15 bin 800 kişilik 280 ek vagon ilave edeceğiz.
Ayrıca; Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatlarımız da bayram süresince vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek."