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İstanbullu ve Ankaralılara müjde! Bakan duyurdu: Ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbullu ve Ankaralılara müjde! Bakan duyurdu: Ücretsiz olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinde Ankara ve İstanbul'da trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak. Marmaray, Başkentray ve 3 metro hattı ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'dan Marmaray ve Başkentray'ın ücretsiz olacağını duyurdu. 

Uraloğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Kurban  Bayramı Tatilinde Trenlerin Yolcu Kapasitesini Artırıyoruz! 

14,15,16 ve 22, 23 Haziran tarihlerinde; Ankara-İstanbul; Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleri ile 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız.

14-23 Haziran tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlere 15 bin 800 kişilik 280 ek vagon ilave edeceğiz.

Ayrıca; Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatlarımız da bayram süresince vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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