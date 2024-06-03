İstanbullu ve Ankaralılara müjde! Bakan duyurdu: Ücretsiz olacak

Kurban Bayramı'nda bu hastalığa dikkat! Köpeklerde üreyen 'Kist Hidatik' paraziti hayvanları ara konak olarak kullanıyor

Kurban Bayramı'nda bu hastalığa dikkat! Köpeklerde üreyen 'Kist Hidatik' paraziti hayvanları ara konak olarak kullanıyor

Kurban Bayramı tatilinde Ankara ve İstanbul'da trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak. Marmaray, Başkentray ve 3 metro hattı ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'dan Marmaray ve Başkentray'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

Uraloğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Kurban Bayramı Tatilinde Trenlerin Yolcu Kapasitesini Artırıyoruz!

14,15,16 ve 22, 23 Haziran tarihlerinde; Ankara-İstanbul; Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleri ile 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız.

14-23 Haziran tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlere 15 bin 800 kişilik 280 ek vagon ilave edeceğiz.

Ayrıca; Marmaray, Başkentray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatlarımız da bayram süresince vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek."