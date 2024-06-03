Öldüğü iddia edilen Esma Esad'ın hastalığı ortaya çıktı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bu iddia dünya basınında büyük yankı uyandırırken Esma Esad'ın mücadele ettiği hastalıklar da yeniden gündeme geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Bazı haber ajansları ölüm haberini verirken, Esad'ın partisinden yapılan açıklamada ise Esma Esad'ın öldüğü haberleri yalanlandı.

ESMA ESAD'IN HASTALIĞI NE?

Konunun gündem olmasının ardından 1975 yılında Londra'da dünyaya gelen Esma Esad'ın neyi olduğu ise merak edildi. Suriye Cumhurbaşkanlığından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen 48 yaşındaki Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

MEME KANSERİNİ ATLATMIŞTI

1996 senesinde İngiltere'nin prestijli okullarından King's College'da eğitimini tamamlayan Esma Esad, mezun olmasının ardından Deutsche Bank Grubu ve JP Morgan'da çalışmıştı. 2000 yılında Esad ile evlenerek Suriye'ye taşınan Esma Esad, 2018'de meme kanserine yakalanmıştı. Erken teşhis konulduğunu açıklayan Esad, 1 yıl sonra kanseri yendiğini duyurmuştu.