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Kayseri'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken uçaktaki 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için havalanan uçak düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken MSB'den de ilk açıklama geldi. 

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot şehit oldu - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot şehit oldu - 2. Resim

İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU

Arama çalışmalarının sonucunda uçakta bulunan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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