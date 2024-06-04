Kayseri'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken uçaktaki 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için havalanan uçak düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken MSB'den de ilk açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU

Arama çalışmalarının sonucunda uçakta bulunan 2 pilotun şehit olduğu açıklandı.