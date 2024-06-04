Daha 17 yaşında! 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çocuk yakalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hakkında 9 ayrı suçtan 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki çocuk yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
174 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ
Bu kapsamda polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan A.K. (17) adlı hükümlüyü İmbatlı Mahallesi'nde yakaladı. İncelemede, A.K. hakkında çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç dosyasından 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. A.K. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı