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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Canlı yayında flaş açıklama!

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Gündem Haberleri

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in ‘kaçırıldı’ açıklamasının ardından ‘ölüm’ haberleri gündem başlıklarında yer almaya devam ederken gazeteci Nedim Şener, canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şener, “FETÖ elebaşının yakında ölüm haberini duyarız” ifadelerini kullandı.

TV100'de yayınlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programına konuk olan gazeteci Nedim Şener, son zamanlarda gündemi sarsan FETÖ iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"1-2 GÜN İÇİNDE ÖLDÜ HABERİ ALINABİLİR"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e dair yaptığı yorumlar arasında ‘ölüm haberini alabiliriz’ ifadesi merak uyandırdı.

FETÖ elebaşıyla Fetullah Gülen öldü mü? Canlı yayında flaş açıklama! - 1. Resim

"ABD TOPRAKLARINDA BİR ÖLÜYÜ SAKLAYAMAZLAR"

Başak Şengül'ün, "Bu haberi verecekler mi?" sorusunu cevap olarak Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka verecekler çünkü bu belirsizlikle yaşayamazlar ve ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar. Kaçırma hadisesinde, güvenli bir yere götürmelerinin nedeni o ölüm sonrası Barbaros Kocakurt'un yöneticisi dedirtmek için zaten. Yoksa çiftlikte kalsaydı herkese açık, herkesin girip çıkabildiği, herkesin huzurunda görünürdü. Çok kilit bir kadro tarafından asude bir yere götürüldü ki orada 'örgütün lideri bundan sonra budur herkes buna biat edecek' dedirtmek amacıyla başka bir plan yok burada."

Düzenleyen:  - Gündem
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