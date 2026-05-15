Sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı “G.Saray ile üst üste ikinci şampiyonluk ve Brezilya Millî Takımı’na seçilmek… Hayalim Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nı kazanmak” dedi

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, ülkesinin önde gelen yayın organlarından Ge Globo’ya verdiği röportajda sezonu değerlendirdi.

HARİKA BİR SEZON

Futbol kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyen Sara “Galatasaray ile üst üste ikinci şampiyonluğumu kazandım ve Brezilya Millî Takımı’na çağrıldım… Rüyada gibiyim. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden Brezilya Millî Takımı’na kadar karşılaştığım rekabet seviyesini göz önünde bulundurursak, şu ana kadarki en iyi performansımı sergilediğimi düşünüyorum. Hayalim Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’ni, Brezilya ile Dünya Kupası’nı kazanmak” ifadelerini kullandı.

BU TARAFTAR BİR BAŞKA

Antalyaspor maçında gelen şampiyonluk sonrası statta yaşanan atmosferi anlatan Gabriel Sara “Taraftarlar heyecandan âdeta coşuyordu. Derbiyi kazanmıştık ama bir sonraki hafta Samsun’a 4-1 kaybetmiştik. Üzerimizde baskı vardı. Antalyaspor karşısında da iki kere geriye düştük. Çok tehlikeli bir durumdu, ama sonunda durumu tersine çevirmeyi başardık. Gerçekten büyülü bir geceydi. Stadyumdaki şampiyonluk sevinci inanılmazdı. Galatasaray’daki atmosferi dünyanın başka hiçbir yerinde görmedim, gerçeküstü, bu dünyadan değil… Stada otobüs konvoyu düzenleyeceğiz, yine muhteşem olacak” diye konuştu.

KARAR ANCELOTTİ’NİN

Brezilya Millî Takımı’na ilk defa çağrıldığını ve Fransa karşısında son 10 dakika forma şansı bulduğunu söyleyen Gabriel Sara, “Dünya Kupası’na çağrılıp çağrılmayacağımı bilmiyorum. Bu Carlo Ancelotti’nin kararı. Çağrılırsam elimden geleni yapacağım olmazsa da televizyon başında takımımı destekleyeceğim” diye konuştu.

