Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda kırmzı kart cezalısı kaleci GÜnay Güvenç'in yanı sıra orta sahada 2 önemli eksik var. Teknik patron Okan Buruk, 35 yaşındaki oyuncusuna ilk 11'de görev verecek.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor’dan deplasmanda 4 gol yiyen Galatasaray, bu hafta taraftarı önünde Antalyaspor’u yenerek, şampiyonluk turu atmak istiyor.

FORMA İLKAY GÜNDOĞAN'IN

Sarı-kırmızılı takımda Gabriel Sara’nın ardından Mario Lemina’nın da sakatlık haberi geldi. Lemina, Samsun'dan döndükten sonra antrenmanda yer almazken; teknik direktör Okan Buruk, deneyimli oyuncu İlkay Gündoğan’a sarıldı. Buruk, orta sahada Lucas Torreira’nın yanında Yunus Akgün ile birlikte İlkay’a görev verecek.

İlkay Gündoğan

DÜNYA KUPASI ZOR

Sol ayak bileği yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Gabriel Sara’nın sezonu kapattığı öğrenildi.

Gabriel Sara

Geçtiğimiz aylarda ilk defa Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Millî Takımı’na çağrılan ve yedek kalan 26 yaşındaki oyuncunun, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi zor görünüyor.

