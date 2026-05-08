G.Saray’ın en istikrarlı oyuncularından birisi olan Uruguaylı; Kante, Oulai ve Ndidi ile kıyaslandığında isabetli pas, geçiş hücumu organizasyonu, oynadığı maç ve gol/asist sayılarında farkını ortaya koydu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da son üç sezonda olduğu gibi bu sezon da Lucas Torreira fırtınası esiyor. Çalışkanlığı, sürekliliği ve bitmeyen enerjisiyle ‘Atom Karınca’ya benzetilen Torreira, üç büyüklerde aynı mevkide oynayan meslektaşlarına istatistiklerde büyük fark attı.

EN ÇOK O OYNADI

Torreira; Fenerbahçeli Kante, Trabzonsporlu Oulai ve Beşiktaşlı Ndidi ile kıyaslandığında farkını bir kere daha ortaya koymuş durumda. İsabetli pas ve maç başına daha az top kaybederek risksiz oyununu ortaya koyan Torreira, ayrıca geçiş hücumu, uzun pas isabetiyle, oynadığı maç sayısı ve gol/asist sayılarında da farkını gösterdi. Torreira bu sezon 45 maçta forma giyerken, Kante, Al İttihad ile birlikte 42, Ndidi 30, Oulai 27 maçta oynadı.

Atom karınca ikiye katladı! Torreira, ligdeki rakiplerini bütün istatistiklerde fark attı

TOP KAYBI YARI YARIYA

Lucas Torreira; %91 isabet oranıyla Oulai ile birlikte zirvede. Kante (%87) ve Ndidi’nin (%86) önünde. Maç başına 5,7 top kaybediyor. Kante (9,2), Ndidi (9,0) ve Oulai’ye (9,3) oranla risksiz oynuyor. Geçiş hücumu yiyen takımlar için hayati önemde. Uzun toplarda %68 isabeti var. Kante (%59) ve Ndidi’nin (%43) önünde. 3 golle en golcü ön libero. 4 asistle Oulai ile zirvede. Pozisyonu gole çevirme oranı %14. Ndidi (%7) ve Oulai’yi (%9) neredeyse ikiye katlıyor. Kante savunmada daha agresif (5,8 top geri kazanma) ama top kaybı çok yüksek. Ndidi hava toplarında üstün (1,8) ama oyun kurma becerisi zayıf. Oulai teknik olarak yakın ama çok agresif ve riskli (9 sarı kart, 9,3 top kaybı) oynuyor.

PSG YARIDA KALDI

G.Saray’ın 140 milyon avrodan aşağıya satmayı düşünmediği Victor Osimhen için İspanyol basını PSG’nin 75 milyon avro teklif hazırladığını yazdı. Sarı kırmızılı yönetimin 75 milyon avroya tapusunu aldığı Osimhen’i üç haneli rakamların altında bırakmaya niyeti yok.

İKİ YÖNLÜ OYUNCU

n Lucas Torreira, Süper Lig’de iki yönlü nadir oyunculardan birisi, istatistiklere göre de en iyisi. Uruguaylı yıldız defansif görevlerinin yanı sıra takımın pas trafiğini yönlendiren bir isim. Yönetimin Torreira’yı bırakmak gibi bir niyeti yok. Her ne kadar Torreira bir gün Boca Juniors’ta forma giymek istediğini sık sık dile getirse de bu buluşma için biraz daha bekleyecek gibi görünüyor.

G.SARAY’DA 100. MAÇI: SACHA BOEY’İN DALYASI

G.Saray’dan rekor transfer ücretiyle B. Münih’e gittikten sonra devre arasında kiralık olarak geri dönen Sacha Boey, sarı kırmızılı formayla dalya demeye hazırlanıyor. Boey, Antalyaspor maçında görev alırsa G.Saray’daki 100. maçına çıkacak.

DÜNYA KUPASI ZOR: SARA SEZONU KAPATTI

Sol ayak bileği yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Gabriel Sara’nın sezonu kapattığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda ilk defa Ancelotti tarafından Brezilya Millî Takımı’na çağrılan ve yedek kalan Sara’nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi zor görünüyor.

LEMİNA VE SARA’NIN YOKLUĞUNDA: İLKAY GÖREVE!

Geçtiğimiz hafta Samsunspor’dan yiyen Galatasaray, bu hafta sahasında Antalyaspor’u yenerek şampiyonluk turunu atmak istiyor. Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara’nın ardından Mario Lemina’nın da sakatlanmasıyla teknik direktör Okan Buruk, İlkay Gündoğan’a sarıldı. Buruk, orta sahada Torreira’nın yanında Yunus ile birlikte İlkay’a görev verecek.

